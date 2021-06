Stiri pe aceeasi tema

- O grupare care raspandea idei antisemite și rasiste pe rețelele de socializare a fost destructurata luni de poliția italiana, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Din grupare facea parte și o femeie care a fost aleasa „Miss Hitler” la un concurs rusesc de frumusete. Gruparea, numita „Ordnul Arian Roman”,…

- Antonio Momoc, decanul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii Bucuresti (FJSC), a declarat joi ca televiziunea ramane principalul mijloc de informare si divertisment pentru romani, dar ca anumite segmente din public preiau tot mai mult informatiile politice de pe…

- Politia spaniola a anuntat duminica destructurarea unui atelier ilegal pentru fabricarea de arme imprimate in 3D in Tenerife, in Arhipelagul Canare din Atlantic, un caz fara precedent in Spania, relateaza AFP. Ar fi vorba de "primul atelier ilegal de fabricare de arme (prin imprimare) in 3D din Spania",…

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost retinut de Politie pentru savarsirea infractiunii de instigare publica la violenta impotriva fortelor de ordine si la nerespectare a masurilor de evitare a raspandirii COVID-19.

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, va fi din nou prezent pe retelele sociale in doua sau trei luni, dupa ce isi va crea propria platforma pe internet, informeaza luni EFE. Anuntul a fost facut duminica de Jason Miller, unul dintre principalii consilieri ai fostului presedinte republican,…