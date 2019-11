Stiri pe aceeasi tema

- Politia vietnameza a arestat opt persoane, dupa ce a arestat doua persoane saptamana trecuta, suspectate de faptul ca sunt implicate in drama celor 39 de migranti - probabil vietnamezi - gasiti morti la sfarsitul lui octombrie intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, relateaza AFP.

- Un barbat din nordul Rusiei a fost arestat dupa ce autoritațile au identificat trei victime ale sale, partial mancate, alaturi de ramasite de pisici, caini si alte animale mai mici, scrie BBC News. Rusul, in varsta de 51 de ani, a fost acuzat de ca și-a injunghiat victimele și le-a tranșat in timp ce…

- Politia a arestat un barbat in varsta de optzeci de ani suspectat ca a deschis focul la o moschee din orasul Bayonne in sud-vestul Frantei, facand doi raniti grav, au anuntat luni autoritatile locale.

- Liderul opozitiei de extrema dreapta din Italia, Matteo Salvini, a inregistrat o victorie istorica in primul test electoral dupa ce si-a pierdut, vara aceasta, functiile in guvern, arata luni rezultatele scrutinului, informeaza agentia dpa potrivit Agerpres. In alegerile regionale din Umbria, candidatul…

- Politia bulgara a anuntat miercuri ca a retinut sase persoane care au legatura cu incidentele rasiste de la meciul cu Anglia, din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2020, disputat luni seara la Sofia, fiind prevazute si alte arestari, informeaza Reuters.

- Politistii l-au imobilizat vineri seara pe barbat - identificat ca fiind Frank Naass - la un restaurant fast-food din Goettingen, a anuntat sambata adjunctul Politiei din Goettingen Gerd Lewin. Presupusul suspect a ucis o cunostinta de-a sa, in varsta de 44 de ani, pe care a atacat-o pe o strada…

- Politia italiana a anuntat luni ca a arestat trei persoane acuzate ca conduceau un centru de detentie pentru migranti in Libia unde detinutii erau violati, torturati si ucisi, scrie agerpres.ro.

- Potrivit salvatorilor carașeni, la Jupa, noua persoane au fost implicate in accident și, din fericire, nu au ramas victime incarcerate. O persoana a fost ranita, ea fiind preluata și transportata de ambulanța la spital. La fața locului au intervenit doua echipaje de ambulanța, unul SMURD…