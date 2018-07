Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inchis vineri timp de aproximativ patru ore accesul la Esplanada Moscheilor, situata in orasul vechi, in partea de est a Ierusalimului (ocupata si anexata de Israel din 1967), ca urmare a unor ciocniri intre credinciosi palestinieni si fortele de ordine israeliene dupa rugaciune, informeaza…

- Circulația rutiera pe Podul Vezii din Blaj, aflat in reabilitare, va fi inchisa de luni, 30 iulie 2018, pana vineri, 3 august 2018, in fiecare zi, intre orele 9:00 și 13:00. Motivul este dat de necesitatea efectuarii unor lucrari de ridicare a podului, informeaza administrația publica blajeana. In…

- Un șofer a reușit sa blocheze complet accesul în parcarea subterana a unui bloc, marți dimineața, dupa ce și-a lasat BMW-ul parcat chiar în în fața intrarii.Locatarii nemulțumiți au sunat la Poliția locala pentru a lua masuri.În scurt timp, autoturismul…

- O maicuța de la Manastirea Ghighiu a aruncat caini bagați in saci pe un camp, intre localitațile Bucov și Plopu din județul Prahova. Gestul nemilos a fost filmat de viceprimarul comunei Plopu care a oprit duba condusa de maicuța. Calugarița și-a recunoscut fapta și s-a scuzat, spunand ca „am greșit”.…

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP. In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre…