- Un batrin de 71 de ani, dintr-o localitate din Soroca, s-a ales cu o amenda dupa ce și-ar fi lasat capra pasca in zona de frontiera, astfel incalcind regimul de frontiera. Batrinul spune ca a primit o amenda in valoare de 300 de lei. „Am venit sa platesc amenda, pentru ca am priponit capra pe imaș.…

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.

- Politia a arestat peste 30 de persoane la Tel Aviv în legatura cu protestele împotriva premierului Benjamin Netanyahu, în pofida restrictiilor contestate la dreptul de a demonstra, relateaza dpa, preluata de Agerpres.Potrivit organizatorilor, circa 100.000 de persoane au protestat…

- Politia din Belarus a arestat duminica cel putin 350 de persoane in timpul protestelor antiguvernamentale desfasurate in intreaga tara, a anuntat Ministerul de Interne belarus, potrivit Reuters. Politisti mascati au urcat oameni in dube si au lansat grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zecile…

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, a fost arestat dupa atacurile cu cutitul din orașul Birmingham. Poliția engleza a anunțat ca tanarul este suspectat de crima si de sapte tentative de crima. In urma incidentului, un barbat a fost ucis si alte doua persoane au fost grav ranite, anunța MEDIAFAX.Un…

- Politia israeliana a arestat, duminica dimineata, 11 persoane care participau la o manifestatie neautorizata in fata resedintei premierului Benjamin Netanyanu, a declarat un purtator de cuvant al fortelor de ordine, citat de presa internationala.

- Politia din Israel a arestat, duminica la primele ore, 12 protestatari care au refuzat sa incheie un protest impotriva premierului Benjamin Netanyahu, a declarat un purtator de cuvant, conform dpa. Un comandant adjunct din zona Ierusalimului, Ofer Schumer, a spus ca politia a folosit o "forta rezonabila"…