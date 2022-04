Poliția informează. Furt de telefon mobil într-un magazin din Carei La data de 30 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați de catre o femeie, de 52 de ani, din comuna Craidorolț, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-un magazin din Carei, și-ar fi pierdut telefonul mobil, pe care persoane necunoscute și l-ar fi insușit. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat, la data de 31 martie a.c., persoana care și-a insușit telefonul, fiind vorba de o femeie, de 65 de ani, din Carei. Prejudiciul a fost recuperat. Astfel, polițiștii continua cercetarile sub aspectul savarșirii infracțiunii de insușirea… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

