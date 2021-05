Stiri pe aceeasi tema

- Un politist in varsta de 37 de ani a murit, marti, el fiind gasit in stop cardio-respirator in masina personala, care stationa in centrul orasului Tecuci, cu motorul pornit, o trecatoare fiind cea care a sunat la 112, dandu-si seama ca ceva este in neregula cu tanarul. Potrivit directorului…

- O fetița in varsta de 9 ani din Bistrița-Nasaud a sunat la 112 pentru a anunța ca a gasit int-o stație de autobuz un portofel uitat pe o banca. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a publicat pe pagina de Facebook dialogul copilei cu operatorul și i-a mulțumit micuței pentru ca a procedat așa…