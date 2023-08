Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din Budu Cantemir și Stanilești, doua sate vasluiene, au cazut in plasa infractorilor. Aceștia le-au promis alimente gratuite in schimbul datelor personale. In spatele gestului generos se ascundea insa un plan bine pus la punct: sa ia credite pe numele lor. Acest incident revoltator s-a…

- Atenție mare! Pacaliți ca vor primi alimente gratuite. Zeci de batrani din Vaslui au cazut in plasa escrocilorZeci de batrani din județul Vaslui au acceptat sa iși dea datele personale pentru a primi alimente gratuite. In realitate, totul era doar o escrocherie pusa la cale de doi barbați, care intenționau…

- Zeci de batrani din județul Vaslui au fost ademeniți cu alimente gratuite, in schimbul datelor personale din buletin. Escrocii, doi barbați de 29, respectiv 30 de ani, intenționau sa ia credite pe numele pensionarilor de la banci din strainatate, scrie ȘtiriEst.ro. Un jandarm a fost cel care a dat alerta.

- Mai multi sateni din Vaslui au fost ademeniti cu alimente gratis in schimbul datelor personale. Escrocii voiau sa ia credite pe numele lor. Citește și: Aglomerație pe Transfagarașan. Coloana de mașini de 5 km Acest incident s-a petrecut in doua sate din județul Vaslui, Budu Cantemir și Stanilești, acolo…

- GRAV… Un caz revoltator s-a petrecut in aceste zile in satul Budu Cantemir, comuna Stanilești, unde doi indivizi de 29 și, respectiv, 30 de ani, unul din Tecuci, altul din Iași, și-au pus in aplicare o șarlatanie extrem de ingenioasa! Mai exact, ademenindu-i cu niște produse alimentare pe varstnicii…

- In esenta, aceasta inșelatorie se desfasoara astfel: te duci la cumparaturi intr-un hipermarket sau magazin si te asezi la coada la casa. In timp ce astepti sa iti pui produsele pe banda, un individ se aseaza in spatele tau sau in fata ta. Dintr-o data, individul se mișca și lasa sa ii cada telefonul…

- In esenta, aceasta inșelatorie se desfasoara astfel: te duci la cumparaturi intr-un hipermarket sau magazin si te asezi la coada la casa. In timp ce astepti sa iti pui produsele pe banda, un individ se aseaza in spatele tau sau in fata ta. Dintr-o data, individul se mișca și lasa sa ii cada telefonul…

- O femeie din judetul Mures a reclamat la Politie ca a fost inselata cu 10.000 de euro, dupa ce a fost contactata de o persoana care s-a recomandat drept cadru medical si care i-a spus ca fiica sa a avut un accident si trebuie dusa de urgenta la spital cu elicopterul. Este al doilea astfel de caz inregistrat…