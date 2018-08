Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost forțata, luni, de mai multe persoane, sa urce intr-o duba, in centrul Aradului, polițiștii instituind filtre la intrarea și ieșirea din oraș, deoarece banuiesc ca e vorba de o rapire, transmite Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Arad, mai…

- Incidentul ar fi avut loc pe Calea Iuliu Maniu, aflata in centrul municipiului Arad, unde mai multe persoane ar fi asistat la o scena violenta. Conform relatarilor facute la 112 de persoane aflate pe strada, o femeie a fost luata cu forta de cateva persoane, femei si barbati, care au bagat-o…

- O femeie din Mangalia, batuta cu ranga in plina strada, de catre un cuplu. Conflictul a pornit in urma cu doi ani, cand femeia a achiziționat un teren de 34 de metri patrați langa casa in care cei doi agresori locuiesc, pentru a construi un imobil. Poliția a dechis dosar penal in cauza. Ultimul episod,…

- O fata de 13 ani din judetul Olt a fost rapita si violata de trei barbati, acestia fiind retinuti de politisti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, luni dupa-amiaza, o femeie in varsta de 39 de ani din comuna Osica de Jos a sesizat faptul ca fiica sa in varsta de 13…