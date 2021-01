Poliția în alertă – cadavru carbonizat descoperit într-o mașină incendiată lângă Timișoara Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii au inceput o ancheta pentru a stabili […] Articolul Poliția in alerta – cadavru carbonizat descoperit intr-o mașina incendiata langa Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

