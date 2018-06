Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov s-au autosesizat si fac verificari dupa ce jurnalistul Rares Bogdan a scris pe pagina sa de socializare ca sotia si fiul sau ar fi fost atacati in momentul in care urcau in masina."Ne-am autosesizat in urma postarii, facem verificari. Doamna (sotia lui Rares Bogdan - n.r.)…

- Rareș Bogdan, cunoscutul prezentator al emisiunii ”Jocuri de putere”, a facut o dezvaluire uluitoare, pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca soția și copilul lui au fost atacați in București. (Console si accesorii gaming) Totul s-ar fi intamplat in momentul in care aceștia urcau in mașina. ”Incercare…

- Dezvaluire socanta facuta de jurnalistul Rares Bogdan pe Facebook. Sotia si copilul jurnalistului au fost atacati."Incercare de intimidare? Jaf? Rapire? Nu stiu sa va raspund acum. Vom vedea pe camerele de pe DN1 si Iancu Nicolae daca a fost urmarita sau nu?! Absolut socant. Se intampla…

- Povestea de dragoste dintre Ionut, poreclit „Jaguarul”, si sotia lui, Nella Angheluta, i-a cucerit rapid pe sustinatorii Razboinicului de la Exatlon. Acestia asteptau cu sufletul la gura cununia religioasa a acestora, dar, din pacate, se pare ca lucrurile nu sunt tocmai roz in relatia dintre cei doi.…

- Doliu in televiziunea din Romania. Faimosul prezentator TV a murit in urma cu puțin timp. Dumnezeule, era atat de tanar. Jurnalistul George Berevoianu a murit miercuri, 6 iunie. Anuntul a fost facut de realizatorul TV Rares Bogdan pe pagina sa de Facebook. ”Colegul nostru George Berevoianu a plecat…

- Un vatman de pe tramvaiul 1 din Bucuresti este acuzat ca ar fi lasat in statie un copil , inchizand usile si plecand din statie inainte sa coboare si bunicul acestuia. Mama fetitei critica intr-o postare pe Facebook atitudinea angajatului RATB si cere sa fie dat afara.

- Notarița Camelia Tisa a plecat din casa președintelui Consiliului Județean, Alin Tise, și pare ca se simte din ce in ce mai bine. Ea e implicata in cel mai mare scandal monden din Cluj. Unul dintre zvonurile cele mai intens discutate este acela ca femeia și-a angajat garzi de corp de la o firma specializata,…