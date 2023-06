Poliția Ilfov este în alertă după ce o adolescentă de 17 ani a dispărut dintr-un centru din Baloteşti, unde era internată! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov cauta o minora in varsta de 17 ani, din Satul Dudu/Chiajna, care la data de 07 iunie, a plecat din centrul de fete in care se afla internata, din comuna Balotești, și nu s-a mai intors. Sesizarea a fost formulata la data de 19 iunie, in jurul orei 11:00, de catre tatal minorei, care a declarat faptul ca, la data de 07 iunie a.c, in jurul orei 10:00, fiica acestuia, in varsta de 17 ani, a parasit centrul in care se afla internata, din comuna Balotești, fara a se mai intoarce la aceasta unitate sau la adresa de domiciliu, iar astazi, 26 iunie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta este cautata de polițiștii doljeni, dupa ce aceasta a plecat dintr-o casa de tipa familial din Craiova. Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au fost sesizați, astazi, de catre D.G.A.S.P.C Dolj despre dispariția fetei. Beatrice Serdaru, de 16 ani, din Craiova, era beneficiara…

- Autoritațile sunt in cautarea unei femei din comuna Rozavlea, data disparuta chiar de fratele femeii. In 14 mai a.c., polițiștii Postului de Poliție T.F. Sighetu Marmației erau sesizați de catre un barbat de 48 de ani din Rozavlea cu privire la faptul ca, sora sa DINU DANIELA, de 46 de ani, a plecat…

- Maria este studenta la Facultatea de Litere și, conform detaliilor oferite de oamenii legii pana in acest moment, inainte de a disparea, Maria i-ar fi spus unei prietene ca ”va lipsi o perioada”.Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru a da de urma tinerei.Cand a plecat de acasa, Maria purta un pardesiu…

- O minora in varsta de 15 ani, originara din orașul Odesa, este cautata de poliție dupa ce pe 20 aprilie a plecat de la un Centru de plasament și pana in acest moment nu se cunoaște nimic despre ea. Semnalmente: Inalțimea 1,70 m, ochi caprui și par cafeniu. Era imbracata in pulover și fusta lunga. Poliția…

- Un tir, condus de un barbat in varsta de 34 de ani, a intrat in gardul Academiei de Poliție din Chișinau. Cazul a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Spicului. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a suvenit la ora 07:21. Imediat, ajunși la fața locului oamenii legii au constatat ca șoferul tirului…

- Un pacient a cazut, marți dupa-amiaza, de la etajul unei secții exterioare a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Ploiești, și a decedat din cauza traumatismelor grave. Pacientul, diagnosticat cu cancer și depresie, se afla in tratament, internat in secția exterioara ”Boldescu” a SJU Ploiești. Inspectoratul…

- Poliția spune ca, de la inceputul anului, o tanara de 18 ani, complicele unui deținut de 22 de ani din Penitenciarul 13, a sunat de cinci ori la Serviciul Unic de Urgența 112, comunicand despre minarea Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani. Oamenii legii spun ca unul dintre apeluri a fost facut chiar…