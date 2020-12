Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv pentru talharie, dupa ce ar fi intrat intr-o locuinta din orasul Magurele, iar sub amenintarea unui cutit ar fi sustras de la proprietar cheile unui autoturism cu care a si parasit locul faptei. Potrivit unui comunicat al Politiei Ilfov, transmis, sambata, AGERPRES, vineri, in jurul orelor 22,13, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112 de catre o femeie cu privire la faptul ca, in aceeasi seara, in jurul orelor 22,05, sotul ei a fost amenintat, in locuinta, cu un cutit de catre un barbat. "La fata locului s-au deplasat…