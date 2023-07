Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane vine cu precizari dupa declaratiile ministrului de Interne Catalin Predoiu, care a spus ca ancheta referitoare la caminele in care varstnicii erau abuzați și exploatați a durat „ani de zile”. Polisistii precizeaza ca s-au sesizat din oficiiu in 16 februarie,…

- Poliția iși contrazice ministrul. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Romane au ținut sa vina cu precizari „Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația despre centrele de persoane varstnice sau vulnerabile“. Polițiștii il contrazic pe ministrul…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, precizari, dupa declaratiile ministrului de Interne, Catalin Predoiu, care a declarat marți ca ancheta in cazul caminelor de batrani a durat ”ani de zile”. Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația…

- Aproape 500 de persoane, 32 de autovehicule si 23 de documente care faceau obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen au fost gasite de politistii romani si straini in perioada 26-30 mai, conform news.ro.Politia Romana a anuntat, duminica, faptul ca au fost localizate, pe teritoriul tarii…

- In ultima vreme au existat cateva spargeri sau tentative de acest fel in cateva lacașuri de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor, sustragandu-se o serie de bunuri.Intrucat Biserica este un spațiu al rugaciunii, al pacii și al culturii religioase roditoare de morala personala și publica, ea nu poate sa…

- In ultima vreme au existat cateva spargeri sau tentative de acest fel in cateva lacașuri de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor, sustragandu-se o serie de bunuri.Intrucat Biserica este un spațiu al rugaciunii, al pacii și al culturii religioase roditoare de morala personala și publica, ea nu poate sa…

- Peste 600 de persoane care faceau obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen au fost gasite, in perioada 14-20 aprilie, de politistii romani si straini, majoritatea dintre acestea fiind depistate pe teritoriul Romaniei. „In perioada 14-20 aprilie 2023, politistii romani si partenerii…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in intervalul 7 – 13 aprilie, 537 de persoane, 32 de autovehicule si 41 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Astfel, „au fost localizate, pe teritoriul…