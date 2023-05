Poliția îl caută pe Darius Vâlcov în urma condamnării de șase ani primită azi Poliția il cauta pe Darius Valcov pentru a pune in executare mandatul de arestare in urma condamnarii de șase ani primita astazi. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat la șase ani de inchisoare in dosarul in care era acuzat de trafic de influența și spalare de bani, iar decizia este definitiva. El s-a afla in Italia, conform unor surse. „La data de 2 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, de 46 de ani”, anunța Poliția Capitalei, potrivit… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a demarat procedurile de arestare pe numele lui Darius Valcov, deși acesta, conform unor surse, se afla de mult in Milano. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…

- „La data de 2 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, de 46 de ani”, anunța Poliția Capitalei. „La acest moment se desfașoara activitați specifice,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala cu privire la proiectele de lege adoptate in Parlament, care modifica definiția abuzului in serviciu, reglementat și fara un prag valoric, și prin care interceptarile realizate de serviciile secrete in doarele penale, inclusiv…

- Curtea Constitutionala va dezbate pe 17 mai sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ)referitoare la prevederile Legii pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 89/2022 privind infiintarea, administrarea si dezvoltarea infrastructurilor si serviciilor informatice de tip cloud utilizate…

- Elevul care și-a atacat profesoara cu un cuțit este la un pas de arest dupa ce s-a descoperit ca a premeditat fapta. Rasturnare de situație in cazul elevului care ieri și-a ințepat cu un cuțit profesoara chiar in timpul orei. Daca in primele ore de la incident, lumea se declara șocata de gestul elevului…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna si procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Covasna au descoperit, in urma unei perchezitii, un laborator de cultivare si prelucrare de droguri de mare risc.„In urma perchezitiei, politistii si procurorii au descoperit si ridicat aproximativ…

- Proiectul de lege ce prevede ca nu se mai pot obține autorizații pentru jocurile de noroc la 300 de metri de școli, locuri de joaca, banci, așezaminte culturale sau religioase, a fost adoptat de Senat. „La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: c) spatiul propus…