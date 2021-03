Poliţia greacă a oprit pe aeroportul din Atena un grup de migranţi care să dădeau drept sportivi români Politia greaca a retinut pe aeroportul din Atena un grup de migranti care se dadeau drept echipa sportiva, au relatat luni media locale, al treilea incident de acest gen în ultimii doi ani, scriu agențiile DPA și Agerpres.



Cei noua barbati din Siria se îndreptau spre Viena si au încercat sa se prezinte drept o echipa de volei atunci când au fost arestati duminica seara, a relatat portalul grec Protothema.



Barbatii aveau asupra lor acte de identitate false care le atribuiau cetatenia României, a informat postul de radio public elen ERT.



