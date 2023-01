Poliția germană spulberă acuzațiile - ce spune despre reținerea Gretei Thunberg Poliția germana a negat faptul ca reținerea activistei pentru mediu Greta Thunberg la un protest din vestul Germaniei ar fi fost inscenata, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Poliția germana spulbera acuzațiile - ce spune despre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Polițiaacuzațiile - ce spune despre…

Stiri pe aceeasi tema

- Suedeza Greta Thunberg se numara printre activistii de mediu retinuti marti in timpul unui protest impotriva demolarii catunului Luetzerath din Germania, care sa permita extinderea unei mine de carbune, a anuntat politia germana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Mai multi soldati americani au atacat politia germana in weekend la gara principala din orasul Nurnberg in sudul Germaniei, ranind un politist, a raportat luni politia germana, citata de agentia DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, luni, ca a trimis un avion de vanatoare pentru interceptarea unei aeronave de recunoastere a Germaniei, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice, anunța Medicafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un pescar a pescuit o punga cu ramasite umane in canalul Ernst-August din orasul-port Hamburg din nordul Germaniei, transmite DPA, informeaza agenția de presa AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Baiatul se afla in seara de 4 ianuarie in gara centrala din Hanovra iar polițiștii au observat un obiect ciudat pe care il avea asupra sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Polițiștii au anunțat ca au recuperat o serie de comori din secolul al XVIII-lea furate in 2019, dintr-un muzeu din Dresda, in timpul unui jaf de 113 milioane de euro, potrivit BBC, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Muncii spulbera speranțele pensionarilor! Marius Budai spune ca informațiile privind o a doua majorare a pensiilor, care ar fi urmat sa aiba loc in 2023, sunt false. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politia belgiana a anuntat ca a arestat 18 persoane, joi seara, in urma unor incidente la Bruxelles dupa victoria Marocului in meciul cu nationala Canadei, scor 2-1, din ultima etapa a grupelor Cupei Mondiale, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…