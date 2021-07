Poliţia germană le cere voluntarilor să stea departe de zona calamitată de inundaţii Politia si echipa de gestionare a crizelor care lucreaza in zonele inundate din landul Renania-Palatinat fac apel la populatie sa nu calatoreasca in aceasta regiune din vestul Germaniei pentru a ajuta, informeaza DPA. „Dorinta populatiei de a ajuta continua sa fie de neclintit si coplesitoare”, se arata intr-un comunicat al politiei din Kassel, dat publicitatii sambata. Totusi, din cauza numarului mare de voluntari care au venit sa ajute, drumurile din zona sunt congestionate, continua comunicatul. Utilajele grele necesare pentru constructia de drumuri si poduri si pentru refacerea zonei aprovizionarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia si echipa de gestionare a crizelor care lucreaza in zonele inundate din landul Renania-Palatinat fac apel la populatie sa nu calatoreasca in aceasta regiune din vestul Germaniei pentru a ajuta, informeaza DPA. ''Dorinta populatiei de a ajuta continua sa fie de neclintit si coplesitoare'',…

- Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, “numarul mortilor este de 117”, fata de 112 anterior,…

- Bilantul victimelor in urma inundatiilor devastatoare in Germania a crescut duminica la 156 de morti, ceea ce ridica la cel putin 183 numarul deceselor inregistrate in urma intemperiilor din vestul Europei, relateaza AFP. In landul german Renania-Palatinat, politia locala a raportat 110 morti, fata…

- Bilantul victimelor in urma inundatiilor devastatoare in Germania a crescut duminica la 156 de morti, ceea ce ridica la cel putin 183 numarul deceselor inregistrate in urma intemperiilor din vestul Europei, relateaza AFP. In landul german Renania-Palatinat, politia locala a raportat 110 morti, fata…

- Ploile torentiale si inundatiile au afectat joi mai multe tari europene, dar Germania a fost cea mai grav afectata din ultimele doua decenii, informeaza AFP. Belgia, Luxemburg si Tarile de Jos au suferit de asemenea pagube semnificative, insa cea mai ingrijoratoare situatie a fost inregistrata joi,…

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Ploile neintrerupte din ultimele 24 de ore au provocat haos in vestul Germaniei. Cel puțin șapte persoane au murit, iar aproximativ 60 au fost date disparute, relateaza RIA Novosti. Ploile abundente au inceput sa cada de luni din cauza ciclonului Bernd care a lovit…

- Politia germana a perchezitionat miercuri 10 apartamente apartinand unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Stat Islamic, in landul Hessa (centrul Germaniei), informeaza DPA. Perchezitiile au fost efectuate ca parte a cinci anchete preliminare privind finantarea activitatii teroriste…