Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a descoperit intr-un autovehicul 130 de kilograme de hasis, in valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro, in timpul unui control de rutina, au anuntat marti autoritatile, citate de DPA, potrivit AGERPRES. Actiunea de control a fost efectuata la data de 28 ianuarie pe o autostrada…

- Politia germana a descoperit intr-o masina 130 kg de hasis, in valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro, in timpul unui control de rutina, au anuntat marti autoritatile, citate de agerpres . Actiunea de control a fost efectuata la data de 28 ianuarie pe o autostrada intre orasele Magdeburg si Hanovra,…

- Politia germana a descoperit intr-un autovehicul 130 de kilograme de hasis, in valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro, in timpul unui control de rutina, au anuntat marti autoritatile, citate de DPA.

- Din categoria ”n-am fost eu!”, un barbat din Suceava incercat sa fenteze poliția. Cum? Simplu: era și sub influența lui Bachus, dar și fara permis, așa ca atunci cand a fost prins ca se plimba cu mașina cu spatele, a trecut repede pe scaunul pasagerului din dreapta. Chipurile… nu era nimeni la volan,…

- Trei pietoni, adolescenti cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, au fost raniti, miercuri seara, la Siriu, judetul Buzau, dupa ce au fost loviti de un autoturism scapat de sub control in urma impactului cu o alta masina, anunța news.ro. Accidentul a avut loc pe DN 10, la Siriu, in judetul…

- Primaria Bistrița a fost amendata de polițiști dupa ce o mașina a alunecat și a plonjat intr-un rau. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. Un accident rutier a avut loc joi dimineața in Bistrița, zona Codrișor. Conform ISU Bistrița-Nasaud, pompierii au intervenit la accidentul in care un autoturism…

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina care a intrat intr-o zona pietonala din Trier, Germania, la granița cu Luxemburg. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona. Șoferul a fost reținut, scrie digi24.ro .

- Poliția germana a arestat azi, la Berlin, trei persoane banuite a fi implicate jaful spectaculos care a avut loc in urma cu un an la muzeul Gruene Gewoelbe din Dresda, anunța agenția Dpa, citata de ansa . In aceasta dimineața, in capitala Germaniei, poliția a efectuat perchezitii la mai mulți membri…