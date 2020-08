Poliţia germană a arestat un bărbat condamnat şi căutat de Croaţia pentru crime de război Politia federala germana a anuntat joi ca a arestat un fost cetatean iugoslav care a fost condamnat in urma cu 23 de ani in Croatia pentru crime de razboi, dar nu a executat niciodata sentinta, transmite Reuters. In 1997, barbatul, acum in varsta de 55 de ani si cetatean american, a primit o condamnare la 10 ani de detentie pentru omorarea unui civil in 1993, in timpul razboiului pentru independenta din Croatia, cand a facut parte din armata autoproclamatei Republici Sarbe Krajna (RSK), a indicat politia germana. Desi condamnat, barbatul, al carui nume nu a fost precizat, a reusit sa scape pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Politia federala germana a anuntat joi ca a arestat un fost cetatean iugoslav care a fost condamnat in urma cu 23 de ani in Croatia pentru crime de razboi, dar nu a executat niciodata sentinta, transmite Reuters.

