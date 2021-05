Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a chemat la angajarea unui dialog cu China asupra aprobarii reciproce a vaccinurilor pentru a contracara pandemia de coronavirus, in timpul unor discutii online cu premierul Li Keqiang, informeaza miercuri DPA. "Nu putem stapani aceasta pandemie decat in comun", a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca judecand dupa experienta altor tari europene privind combaterea coronavirusului care a intrat in vigoare sambata in Germania, relateaza dpa. Legea cunoscuta sub numele de ”frana de urgenta” impune restrictii uniforme privind coronavirusul, cum ar fi restrictii…

- Legea privind uniformizarea si inasprirea restrictiilor antiepidemice in Germania, aprobata de Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului, la initiativa cancelarului Angela Merkel, a fost contestata deja la Curtea Constitutionala, iar, pe parcursul procedurii, proiectul nu va putea fi promulgat.…

- Prim-ministrul landului Bavaria, Markus Soeder, apare ca favorit clar la succesiunea cancelarului german Angela Merkel, care va parasi aceasta functie dupa alegerile federale din septembrie, indica rezultatele unor sondaje recente, transmite agentia dpa, potrivit AGERPRES. Potrivit unui sondaj…

- Un muncitor roman in varsta de 34 de ani a fost omorat, vineri dimineata, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck, el fiind injunghiat de un alt roman in timp ce se afla la banda de transare a carnii, scriu jurnalistii de la Deutsche Welle. Agresorul, in varsta de 35 de ani, si prietena acestuia,…

- Sambata au loc proteste in mai multe orașe din Germania. Cetațenii protesteaza fața de masurile anti-pandemie. In cadrul manifestațiilor au avut loc violențe intre demonstranți și oamenii legii. Oamenii au ieșit in strada in Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Conform publicatiei Bild ,…

- O ancheta blocata de 9 ani in Germania, legata de un jaf, a fost rezolvata accidental cu ajutorul unor probe ADN obținute dupa doua infracțiuni fara legatura intre ele, informeaza portalul Poliției germane, citat de The Guardian . Poliția germana spune ca a rezolvat un caz de efracție de acum noua ani,…

- Cancelarul german Angela Merkel a propus un plan in trei etape pentru ridicarea restrictiilor, legate de intensificarea activitatii de testare la COVID-19, a declarat sefa executivului de la Berlin intr-o reuniune a conducerii Uniunii Crestin-Democrate (CDU), transmite Reuters. Merkel doreste sa redeschida…