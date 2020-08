Poliția franceză în alertă după uciderea "barbarică" și mutilarea mai multor cai / Alertă trimisă celorlalte țări europene ​Poliția franceza investigheaza o serie de ucideri ale unor cai urmate de mutilarea trupurilor animalelor, relateaza Reuters.



Ultimul caz a avut loc vineri în satul Cortambert din departamentul Saône-et-Loire aflat în centrul țarii. Urechea animalului a fost taiata jos, unul din ochi a fost scos din orbita oculara iar organele genitale înlaturate.



&"Este absolut barbaric&", a declarat un oficial local.



Un purtator de cuvânt al poliției din Paris a anunțat ca alte 10 cazuri similare au fost înregistrate în întreaga Franța de la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de saisprezece banci din Germania, Franta si alte trei state din zona euro au anuntat joi ca vor crea un sistem de plati ”cu adevarat european”, care fi disponibil in 2022, pentru a digitaliza complet regiunea unde jumatate din plati au loc inca in numerar, transmite Reuters.

- Peste 42 de milioane de locuri de munca din UE sunt in pericol, din cauza pandemiei. Țara in care aproape jumatate din angajați au fost trimiși in șomaj tehnic Peste 42 de milioane de lucratori se afla in somaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar aceste locuri de munca depind de decizia…

- Politia franceza a intervenit miercuri pentru a tine piept unei multimi de cateva sute de persoane care se inghesuiau sa apuce console PlayStation 4s la pret redus cu ocazia deschiderii unui nou supermarket in apropiere de Paris, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Politia franceza a intervenit miercuri pentru a tine piept unei multimi de cateva sute de persoane care se inghesuiau sa apuce console PlayStation 4s la pret redus cu ocazia deschiderii unui nou supermarket in apropiere de Paris, relateaza Reuters. Magazinul Lidl din Orgeval, la vest de Paris, avea…

- Cea mai puternica economie a Europei transforma industria auto. Reuters: Germania vrea sa aloce 500 mil. euro pentru dezvoltarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice Ministerul Economiei din Germania vrea sa aloce 500 mil. euro din pachetul de redresare a economiei pentru a sprijini dezvoltarea…

- Potrivit organizatiilor de lobby in telecomunicatii ETNO si GSMA, astfel de alrme false au avut ca rezultat peste 140 de atacuri prin incendiere impotriv infrastructurii, cum ar fi antenele de telefonie mobila din 10 state europene si atacuri impotriva muncitorilor de intretinere. In Marea…

- Politia franceza a interzis marti o manifestatie ce urma sa se desfasoare la Paris in memoria lui Adama Traore, un francez de culoare in varsta de 24 de ani care a murit in 2016 in timpul unei operatiuni a politiei pe care unii o compara cu moartea afro-americanului George Floyd in SUA, relateaza…

- TAROM a prelungit suspendarea curselor regulate europene Foto gov.ro Compania TAROM a prelungit pâna la jumatatea lunii viitoare suspendarea curselor regulate spre și dinspre destinații europene precum Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania sau Belgia. În schimb, pentru…