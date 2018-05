Stiri pe aceeasi tema

- ”Un individ a agresat cinci persoane in aceasta seara (sambata seara, n.r.), puțin dupa ora 21.00, in arondismentul 2 Paris, in cartierul Monsigny. Poliția a intervenit prompt și a ripostat, atacatorul fiind ucis. Una dintre victimele atacului a murit din cauza ranilor multiple. Doua persoane au fost…

- Aproximativ 40.000 de persoane au participat la protestele organizate sambata la Paris fata de politicile presedintelui Emmanuel Macron, anunta Politia din capitala Frantei. Potrivit Prefecturii Politiei din Paris, numarul participantilor la proteste a fost de aproximativ 40.000. …

- Cateva mii de oameni au marsaluit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor sale, inaintea implinirii primului an de la preluarea mandatului de sef al statului, informeaza...

- Franta a angajat o procedura in vederea unei retrageri a Legiunii de Onoare presedintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat anturajul presedintelui Emmanuel Macron pentru AFP, scrie news.ro.Palatul ”Elysee confirma ca o procedura disciplinara de retragere a Legiunii de Onoare” - cea mai inalta…

- Armata franceza nu a bombardat baza regimului sirian T-4 dintre Homs si Palmyra luni dimineata, a anuntat Statul Major francez. "Nu am fost noi", a declarat purtatorul de cuvant al Statului Major al armatei franceze, colonelul Patrik Steiger, pentru AFP. Duminica, presedintele…

- Turcia asteapta ca aliatii sai sa adopte o pozitie clara impotriva terorismului, in loc sa faca pasi ce duc spre legitimizarea ''structurilor teroriste'', a declarat vineri Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.