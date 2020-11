Poliția folosește tunuri de apă împotriva mulțimilor din Berlin care protestează împotriva restricțiilor Poliția din Berlin a folosit tunuri de apa impotriva protestatarilor antiblocare care se manifestau in apropierea Porții Brandenburg impotriva noilor legi COVID-19 despre care susțin ca sunt neconstituționale. Noua lege ar codifica cerințele actuale de distanțare sociala, ar impune purtarea maștii și ar spori pedeapsa celor care incalca regulile. Se așteapta ca masurile sa treaca atat de camerele inferioare, cat și de cele superioare ale parlamentului, dar acest lucru nu a impiedicat mii de protestatari sa sfideze interdicția guvernului de a protesta in fața Bundestagului, in opoziție cu legea.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

