- Washingtonul a facut un apel catre Israel pentru ca acesta sa respecte dreptul la adunare pasnica, informeaza Rador.Acest indem vine dupa ce Politia israeliana a arestat mai mult de 70 de protestatari care se opuneau modificarilor judiciare. Cel putin noua protestatari si un politist au fost raniti.…

- Proiectul de lege, care face parte din reforma judiciara lansata de prerul Benjamin Netanyahu, a fost aprobat luni, in prima lectura, de Knesset, Parlamentul din Israel. Inițiativa are nevoie in total, de trei voturi pentru a deveni lege, insa pasul facut de legislativ a declanșat noi proteste de amploare…

- Sapte persoane au fost ranite marti dupa ce o masina a intrat in trecatori, iar apoi, atacatorul, despre care se crede ca este un palestinian din Cisiordania ocupata, a iesit din vehicul si a injunghiat cateva persoane. Politia israeliana a calificat incidentul drept terorist si a precizat ca autorul…

- O brasoveanca, al carei copil a fost ucis la Revolutia din 1989, si-a dat foc in Poiana Brasov, de Ziua Eroilor, primele informatii privind acest caz fiind comunicate abia vineri de organele de ancheta penala la solicitarea presei.

- „ Polit-tehnologul” (consultant politic n.r.) Boris Treigerman, care ar fi ajutat candidatul Partidului „Șor”, Evghenia Guțul, sa caștige primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al Gagauziei , incearca sa intre din nou in Republica Moldova, dupa ce pe 3 mai a parasit Chișinaul, in direcția…