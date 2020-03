Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni fac, marți, noua percheziții, intr-un dosar ce vizeaza activitatea a doua firme și a mai multor persoane fizice, care ar fi colectat, transportat, deversat și ingropat deșeuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului, anunța Poliția Capitalei„Astazi…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Gorj, intr-un dosar privind comiterea infractiunilor de furt calificat,…

- Opt perchezitii sunt efectuate joi dimineata in municipiul Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov si Neamt, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul constructiilor. Perchezitiile au loc la domiciliile banuitilor, sediul social si…

- Politistii Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice a Sectorului 6 au ridicat, joi, din mai multe locuri unde au efectuat perchezitii, aproximativ 130 de kilograme de tutun, intr-un dosar penal privind comercializarea de tutun pe Internet, fara plata accizelor. Totodata, au fost aduse la…

- Joi, 06.02.2020, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, peste 70 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pun in aplicare 14 autorizatii de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de detinere in afara…

- La data de 26 ianuarie a.c., politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au retinut doi barbati, banuiti de savarsirea unei infractiuni de furt din locuinta,…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Politistii bucuresteni efectueaza luni sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetele Ilfov si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat bugetului fiind estimat la 610.000 de lei. ”In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…