Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la Spitalul Floreasca din București, unde o pacienta a luat foc pe masa de operație și a murit. Interventia, care a avut loc la sfarșitul lunii decembrie, s-a desfașurat cu grave incalcari din partea medicilor, arata un raport al Ministerului Sanatații.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, va prezenta astazi raportul cercetarilor corpului de control. Și Serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei face o ancheta in acest caz și a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa. Mai mulți medici și asistente de la Spitalul Floreasca din Capitala…

- Mircea Beuran, seful echipei de medici care a efectuat interventia chirurgicala in timpul careia o pacienta a fost arsa pe 40% din suprafata corpului la Spitalul Floreasca si a murit dupa cateva zile, a fost audiat luni de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si de Inspectia Sanitara de Stat,…

- Mircea Beuran, seful echipei de medici care a efectuat interventia chirurgicala in timpul careia o pacienta a fost arsa pe 40% din suprafata corpului la Spitalul Floreasca si a murit dupa cateva zile, a fost audiat luni de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii si de Inspectia Sanitara de Stat,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, anunța faptul ca a primit datele controlului efectuat de corpul de control al Ministerului Sanatații, care indica ”o cascada de nereguli” in cazul femeii incendiate pe masa de operație la Spitalul Floreasca.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca…

- Politistii din judetul Hunedoara continua cercetarile in cazul barbatului de 62 de ani care a fost gasit decedat, noaptea de vineri spre sambata, pe o strada din localitatea Dancu Mare, dupa ce victima se certase cu o alta persoana intr-un bar din sat, necropsia efectuata de medicii legisti aratand…

- La nivelul Ministerului Sanatatii s-a constituit o Comisie de analiza a evenimentelor petrecute la Timisoara, unde trei oameni au murit si alte cateva zeci se afla internati la spital, in urma unor actiuni deratizare.

- Trei suspecti arestati in legatura cu moartea a 39 de persoane intr-un camion frigorific au fost eliberate pe cautiune, a anuntat duminica politia britanica, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Un barbat si o femeie in varsta de 38 de ani, amandoi din Warrington, in nordul Angliei,…