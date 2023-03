Poliția explică noile modificări: Știi cum se circulă în sensul giratoriu? Poliția Romana atrage atenția asupra noilor reguli de circulație care trebuie respectate la ieșirea din sensul giratoriu. „Nu mai poți sa ieși direct de pe banda a 2-a sau a 3-a a sensului giratoriului și sa le tai fața celor de pe celelalte benzi, iar daca vrei sa faci aceasta manevra trebuie sa iți semnalizezi [...] Articolul Poliția explica noile modificari: Știi cum se circula in sensul giratoriu? apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Turda anunța ca in urma consultarilor finale care au avut loc in comisia de sistematizare a traficului s-a ajuns la o varianta de fluidizare a traficului mult mai optima pentru necesitațile cetațenilor turdeni și a tuturor participanților la trafic. Astfel, incepand de maine, strada Avram Iancu…

- Cum arata noile mașini ale Poliției Romane și ce dotari de top au. Primul transport a ajuns in țara. In luna septembrie a anului 2022, Politia Romana spunea ca vrea sa doteze Serviciile Rutiere din cadrul inspectoratelor din intreaga tara cu autoturisme noi. Este vorba despre mașini marca BMW Seria…

- ASF a anunțat noile tarife de referinta pentru asigurarea obligatorie și potrivit acestor date, șoferii vor plati mai mult fața de anul trecut. Mai mult decat atat, deși exista diferențe de sute de lei in cazul ofertelor de pe piața, comparativ cu anul trecut, specialiștii spun ca vor urma un nou val…

- Conform noilor modificari aduse de Ministerul Educației, fiecare Inspectorat Școlar din țara a avut obligația de a decide in ce perioada din luna februarie 2023 va programa vacanța de o saptamana a elevilor. Ialomița, alaturi de alte 29 de județe, a stabilit ca elevii sa intre in vacanța in ultima saptamana…

- Sindicatul Europol afirma, luni, ca, dupa doar o luna de folosire, noile uniforme se deterioreaza. Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit, noteaza news.ro .”De un an de zile semnalam sub diferite forme probleme in privinta noii…

- Legea prevede, intre altele, reducerea de la 21 la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C si CE si de la 24 la 21 ani pentru categoriile D si DE, cu conditia obtinerii unui certificat de competenta profesionala. Documentul mai stipuleaza ca titularul permisului…

- Consilierii turdeni au aprobat taxele și impozitele locale care se vor aplica in anul 2023, la ședința Consiliului Local Turda care a avut loc saptamana trecuta. Noile taxe și impozite au fost aprobate doar de majoritatea PNL-UDMR, in timp ce opoziția PMP-PSD-USR a votat pentru varianta prezentata de…

- Asiguratorii RCA vor fi obligați ca, de la 1 februarie 2023, sa transmita in baza de date cu asigurarile auto obligatorii noi informații. Acestea vor cuprinde date despre rezervele de daune avizate, istoricul plaților sau respingerii de la plata a despagubirilor sau despre litigii. Autoritatea de Supraveghere…