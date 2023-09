Poliția evacuează o familie din Ucraina dintr-un sat din prima linie Poliția evacueaza o familie din Ucraina, ce se afla prinsa in schimbul de focuri, dintre cele doua tabere aflate in conflict, dintr-un sat din prima linie, potrivit Reuters. Dupa ce autoritațile ucrainene au anunțat evacuarea obligatorie a copiilor din cinci așezari din regiunea de sud-est a țarii, Zaporojie, Dmytro, in varsta de 10 ani, și […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

