Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere: 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de…

- Polițiștii tineri, incadrați in ultimii ani in cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, care au deteriorat mai multe autospeciale de poliție, in diferite misiuni, vor invața sa conduca defensiv, cu ajutorul unui simulator auto. Sistemul cerut de IPJ Alba costa 125.000 de lei și ii va ajuta pe…

- Politistii romani au inchis, in primele sase luni ale anului, zeci de site-uri de pe care tinerii isi comandau droguri online. Potrivit Poliției Romane, 28 de grupuri infracționale organizate, specializate in trafic de droguri, au fost desființate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate…

- Polițiștii de la crima organizata au confiscat, in ultimele trei saptamani, 38 de kilograme de droguri, doar de la acțiunile efectuate la 13 festivaluri și concerte din toata țara. Toate drogurile proveneau din Spania și Olanda. De la inceputul acestei luni, polițiștii din cadrul structurilor de combatere…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, de catre politistii din Ilfov dupa ce a fost prins conducand sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are permis de conducere. Duminica dimineata,…

- Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea…

- Un cetatean peruan a fost trimis in judecata dupa ce a fost depistat, la inceputul acestui an, pe Aeroportul Henri Coanda, cu cinci kilograme de cocaina. Barbatul a fost cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de…