Poliția din Târgu-Jiu caută un șofer care a trecut cu mașina peste un câine Polițiștii gorjeni cauta un șofer care a trecut cu mașina peste un caine la Targu Jiu. Pe o rețea de socializare a aparut o filmare in care se poate observa cum șoferul trece cu mașina peste caine. Nu are intenția sa opreasca și sa verifice situația animalului. Dupa ce trece cu vehiculul peste patruped, pleaca de la fața locului. Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj prin Biroul Poliția Animalelor face cercetari in acest caz. Citește și: O casa de pe strada Brestei din Craiova a luat foc Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care si-a batut fetita in varsta de doi ani si a amenintat-o ca o omoara, a fost retinuta pentru 24 de ore, a anuntat Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. Polițiștii s-au sesizat dupa ce imaginile in care femeia o batea și o amenința pe fetița de numai 2 ani au aparut pe Facebook,…

- Doua minore au fost accidentate duminica in Slatina de catre un șofer din Craiova. In dupa-amiaza zilei de 12 decembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Basarabilor, din municipiul Slatina. La fața locului s-au deplasat…

- Au facut un gest teribilist, deloc ieșit din comun pentru doi adolescenți și au fost saltați cu forțele speciale, mai ceva ca infractorii periculoși. Vorbim de doi adolescenți care s-au urcat pe o mașina de poliție sa iși faca o poza. Doi adolescenți de 15 și 16 ani s-au urcat, in Focșani,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii au fost sesizati, duminica, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Judetean 653, in comuna Comuna Valea Mare, sat Recea.La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Din…

- Tatal adolescentului de 17 ani care și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs pe un camp din județul Vaslui spune ca a alertat autoritațile imediat dupa ce baiatul i-a spus ca s-a urcat in mașina și conduce pe dealuri. Polițiștii l-au gasit abia a doua zi: mașina era rasturnata pe un camp,…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a declanșat o ancheta interna, dupa ce un polițist a fost fotografiat ieri fara masca, pe o strada din municipiul Targu Jiu. IPJ s-a sesizat dupa ce un conducator auto a publicat imaginile respective și va dispune masurile care se impun. Masca este obligatorie…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput o ancheta dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu mai mulți caini care ar fi fost uciși la Targu Jiu. Potrivit postarilor online, animalele au fost omorate și abandonate in spații publice. Poliția animalelor Gorj verifica faptele relalate și…

- Un barbat, in varsta 75 de ani, din Craiova, a murit miercuri seara, dupa ce s-ar fi aruncat in fața unui tren, in comuna gorjeana Turburea. Batranul a decedat pe loc. Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput cercetari in acest caz.