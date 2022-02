Poliția din Suceava nu mai are loc pentru camioanele cu lemne confiscate Pentru cei depistați cu transporturi ilegale de peste 10 mc lemn legislația a devenit mult mai aspra: Se intocmește dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de ”transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase in volum de peste 10 mc, neinsotite de documente specifice de transport”, masura complementara fiind de confiscare a mijlocului de transport, indiferent de valoarea sa.Polițiștii suceveni anunța ca anul trecut, pe linie silvica, au fost intocmite 363 de dosare penale, cu 200 in plus fața de anul 2020.In urma acestor controale a fost confiscat in jur de 4.700 mc material… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

