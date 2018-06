Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul britanic din Sankt Petersburg, a carei inchidere a fost ordonata de Moscova dupa ce a fost acuzata de Londra ca ar fi implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, va ramane deschis pe durata Campionatului Mondial de Fotbal (14 iunie-15 iulie), a anuntat vineri Londra, relateaza…

- FIFA World Cup Russia 2018 se va desfasura in 11 orase, in perioada 14 iunie - 15 iulie 2018, scrie rbth.com. Autoritatile vor sa interzica anumite lucruri, pentru a spori securitatea, astfel incat unele mecanisme de rutina vor fi modificate.

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct de externe…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza Agerpres,…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a fost de acord ca Vladimir Putin se foloseste de Campionatul Mondial de fotbal din Rusia pentru a face un „exercitiu de imagine” la fel cum a facut Hitler cu Olimpiada din 1936, scrie BBC.

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…