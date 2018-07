Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire socanta la Iasi. Aseara, un apel la numarul unic de urgente avea sa anunte ca un barbat a fost gasit spanzurat intr-o padure din Bosia. Un echipaj medical a ajuns imediat la fata locului, dar nu a putut decat sa declare decesul. Un localnic, care se ducea sa-si aduca animalele…

- Un tanar de 22 de ani, din Timișoara, este acuzat de moartea a doua pisici pe care le-a adoptat. Polițiștii timișoreni au deschis dosar penal pentru schingiuirea sau uciderea animalelor și l-au chemat pe tanar la audieri. Totul a ieșit la iveala dupa ce o timișoreanca iubitoare de animale a postat pe…

- Un tanar timișorean care facea ture prin parcul Carmen Sylva din urbe, a fost amendat de polițiștii locali. Oamenii legii s-au deplasat zilele trecute in parc, unde s-a semnalat faptul ca o persoana a patruns cu un autovehicul atv, circuland pe spațiul verde. Polițiștii locali l-au identificat pe conducatorul…

- O acțiune inedita a Poliției Romane și a Poliției Rutiere ne duce mai aproape de scenele americane pe care le vedem adesea la televizor, cu urmariri periculoase in trafic, ajutate de intervenția elicopterelor.

- Politistii din Alba Iulia au depistat, intr-o singura noapte, 67 de conducatori auto ce au incalcat normele legale privind circulatia pe drumurile publice. Doi dintre acestia erau sub influenta alcoolului, unul avea permisul suspendat, iar unul avea permisul de conducere necorespunzator categoriei din…

- Elevii chiulangii din Targu Jiu au fost cautați cu Poliția prin barurile din oraș, iar scuzele inventate in fața oamenilor legii au fost care mai de care mai originale. „Noi am avut «Saptamana Altfel» și acum am zis sa ne recream” a spus unul din copiii prinși cu mața-n sac. Alibi-ul fiecaruia a fost…

- Mai mulți oameni ai strazii care și-au facut adapost in zona cladirilor de birouri din Piața 700 au ramas fara casa, dupa ce le-a fost distrusa de polițiștii locali și de muncitorii Retim. Oamenii legii spun ca au igienizat 12 adaposturi ilegale, de la inceputul anului și pana acum.