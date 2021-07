Poliția din România NU POATE ajuta nicio femeie hărțuită: Simona Trașcă e TERORIZATĂ de un bărbat obsedat de ea Femeile din Romania par sa nu aiba nicio șansa sa fie aparate de barbații care le agreseaza, deși cer ajutor la poliție. Oamenii legii nu au parghiile legale sa ajute femeile amenințate, pana cand agresorii nu trec la fapte. Li se intampla femeilor obișnuite, insa nici vedetele nu au mai mult noroc. Simona Trașca e harțuita de ani buni de un fan. „Cred ca e cu mult mai grav cazul. Nu am avut nimic cu el, nu am ieșit in viața mea la un suc. E vorba despre un baiat care a dezvoltat o obsesie pentru mine de la varsta de 18 ani cred, pentru joi seara cand am fost la secția de Poliție am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

