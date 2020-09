Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu vandalizarea Arcului de Trumf din Paris de catre „vestele galbene” au facut inconjurul lumii in decembrie 2018. Saptesprezece persoane vor fi aduse in justitie, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmintit joi o stire aparuta in revista 'The Atlantic', conform careia ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi inmormantati in Europa si ar fi refuzat, in timpul unei vizite in Franta, sa viziteze un cimitir american, deoarece…

- Protestatarii au incendiat luni noaptea mai multe cladiri si mare parte din cartierul de afaceri detinute mai ales de afro-americani in orasul Kenosha din statul american Wisconsin, relateaza Reuters.

- ​Poliția franceza investigheaza o serie de ucideri ale unor cai urmate de mutilarea trupurilor animalelor, relateaza Reuters.Ultimul caz a avut loc vineri în satul Cortambert din departamentul Saône-et-Loire aflat în centrul țarii. Urechea animalului a fost taiata jos, unul…

- Sute de manifestanți participa la un protest antiguvernamental in urma unui apel al Confederației Generale a sindicatului muncii, relateaza portalul Sputnik.Potrvit sursei citate, protestul se desfașoara chiar de Ziua Franței, la scurt timp dupa remanierea cabinetului și numirea lui Jean Castex ca nou…

- Politia franceza a intervenit miercuri pentru a tine piept unei multimi de cateva sute de persoane care se inghesuiau sa apuce console PlayStation 4s la pret redus cu ocazia deschiderii unui nou supermarket in apropiere de Paris, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

