- Politia din New York a identificat o asa-numita "persoana de interes" in urma atacului de marți, de la metrou. Barbatul a aruncat grenade fumigene si a deschis focul asupra calatorilor, intr-o statie din Brooklyn. A ranit 20 de persoane si a reusit sa fuga.

- Polițiștii din New York au identificat un suspect in cazul atentatului de la stația de metrou din Brooklyn. Este vorba despre un barbat de 62 de ani, cu adrese in Wisconsin și in Philadelphia. Polițiștii au gasit la metrou cheia unei masini inchiriate de suspect din Philadelphia cu o zi inainte de atentat.…

- NYPD are un suspect in cazul atacului armat comis marți la metroul din New York. Fotografia lui a fost facuta publica, odata cu anunțul privind o recompensa de 50.000 de dolari. 23 de oameni au fost raniți - 10 impușcați, restul intoxicați cu fum sau raniți in busculada creata. Atacatorul a tras 33…

- Mai multe persoane au fost impușcate pe peronul unei stații de metrou din Brooklyn, zona Sunset Park, marți dimineața. Potrivit ultimelor informații, 20 persoane au fost ranite și cinci au decedat. Poliția cauta un barbat cu o masca de gaz și o vesta portocalie de construcție, potrivit BBC. Șeful detectivilor…

- Poliția din New York cauta o persoana care ar putea avea legaturi cu atacul armat de marți dimineața din metroul din Brooklyn. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- UPDATE, 19,25 – In Statele Unite, 16 persoane au fost ranite azi si cel putin opt au fost impuscate intr-o statie la metroul din Brooklyn, in New York. Autorul tirurilor este cautat de autoritati. Mai multi oameni au fost impuscati in aceasta dimineata la o ora de varf pe platforma statiei de metrou…

- Un barbat imbracat in haine de muncitor ar fi impușcat mai multe persoane intr-o stație de metrou din Brooklyn, New York, conform CNN și Sky News. Autoritațile cred ca exista și dispozitive nedetonate in alte locații. Mai multe persoane au fost impușcate in stația de metrou de pe strada 36, din Sunset…