- Cheslie Kryst, care a fost desemnata Miss Statele Unite in 2019, a murit duminica dimineata, 30 ianuarie, dupa ce s a aruncat de la fereastra apartamentului sau din Manhattan, potrivit politiei newyorkeze, care a confirmat decesul tinerei pentru mai multe companii mass media americane, relateaza luni…

- Primarul orașului New York, Eric Adams, a promis luni ca va scapa megalopolisului de arme, inclusiv prin trimiterea în strada a poliției în civil, dupa ce un val de violențe din ultimele zile a dus la moartea unui tânar ofițer, potrivit AFP.„Violența cu armele este o criza…

- Miliardarul Robert Durst, membru instrainat al uneia dintre cele mai bogate si mai puternice dinastii imobiliare din New York, condamnat pe viata pentru uciderea prietenei sale Susan Berman, a murit in inchisoare la varsta de 78 de ani, potrivit avocatului sau, citat de BBC . Chip Lewis, avocatul milionarului,…

- Profesoara, care preda biologie la un liceu din New York, este acuzata ca a vaccinat anti-COVID un elev de 17 ani acasa, fara sa aiba consimțamantul parinților baiatului și nici calificare medicala oficiala, potrivit BBC . Laura Russo, in varsta de 54 de ani, a fost reținuta in ajunul Anului Nou și…

- Procurorul general din statul New York, Letitia James, a trimis citatii pentru audierea fostului presedinte Donald Trump in investigatia civila privind practicile de afaceri ale companiilor familiei, informeaza agentia Associated Press. Citatiile ii sunt adresate lui Donald Trump, fiicei acestuia,…

- Sute de oameni s-au adunat astazi sa-și ia adio de la Petrica Mațu Stoian și cu toții și mulți și-au dorit sa-i fotografieze sicriul cu trupul fara viața. Aceștia s-au calcat in picioare pentru a putea sa surprinda o fotografie, deși cel responsabil de paza a incercat sa-i țina departe.