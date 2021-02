Poliţia din Myanmar a ucis doi protestatari Politia din Myanmar a tras duminica in protestatarii impotriva puciului din 1 februarie si a ucis cel putin doi oameni, transmite Reuters. Represiunea violenta a demonstratiilor continua de doua zile in toata tara, iar bilantul mortilor a ajuns la cel putin cinci.



Fortele de ordine au deschis focul in mai multe locuri la Yangon, cel mai mare oras din Myanmar, dupa ce nu a reusit sa disperseze manifestantii cu ajutorul grenadelor paralizante si al gazelor lacrimogene. Un barbat spitalizat cu o rana de glont in piept a murit dupa internare, a dezvaluit un medic care a cerut sa nu-i… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

