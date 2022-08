Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Munchen (sudul Germaniei) a anuntat miercuri ca a arestat un tanar de 19 ani care a facut salutul hitlerist la trecerea unei delegatii de sportivi israelieni participante la Campionatul European de Atletism, relateaza France Presse.

Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au pierdut luni finala probei de dublu mixt din cadrul Campionatului European de tenis de masa seniori de la Munchen.

Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu s-au calificat in finala probei de dublu mixt de la Campionatul European de tenis de masa individual seniori 2022, de la Munchen.

Sportivele romane au cucerit, duminica, doua medalii de aur si doua de bronz, in finalele pe aparate, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Munchen.

Medalia de aur a finalei pe echipe, la Campionatul European de gimnastica feminina de la Munchen, a revenit Italiei. Romania a ratat finala pe echipe de sambata, anunța news.ro.

Campionatul European de gimnastica feminina debuteaza joi, la Munchen, cu concursuri de junioare si senioare, in care se vor acorda medalii pe echipe, la individual-compus si pe aparate. Romania aliniaza sportive in ambele competitii.

Autoritatile din orasul Munchen, situat in sudul Germaniei, sunt inca indecise daca vor acorda formatiei Rammstein permisiunea de a sustine in noaptea de Revelion un concert in aer liber cu aproximativ 145.000 de invitati, informeaza marti agentia DPA.

Nationalele feminine de fotbal ale Spaniei si Germaniei au debutat cu victorii vineri seara, in Grupa B, la Campionatul European, dupa ce miercuri si joi s-au disputat primele partide din Grupa A.