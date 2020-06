Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Minneapolis va fi "destructurata", au declarat duminica consilierii municipali din acest oras american unde a murit George Floyd, ceea ce a declansat manifestatii pe intreg teritoriul Statelor Unite si in lume impotriva rasismului din randul fortelor de ordine, scrie AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Un camion de mare tonaj a intrat intr-un grup de mii de oameni din America, dupa protestele din ultimele zile in urma decesului provocat de un polițist lui George Floyd. Cine este Bogdan, șoferul care a intrat in mulțimea de protestatari din SUA Șoferului camionului este Bogdan Vechirko, un rus de 35…

- SUA au inceput luni o noua saptamana pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase, in urma incidentului din Minneapolis soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…