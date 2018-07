Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a impuscat mortal o femeie, a luat mai multi ostatici si s-a baricadat in incinta unui magazin din Los Angeles, apoi a fost arestat de politie dupa un asediu de aproximativ trei ore, au anuntat autoritatile americane, potrivit ...

