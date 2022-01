Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe si zeci de soldati care se deplasau pe jos au intrat joi dimineata in piata principala din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi impotriva guvernului, au relatat corespondentii Reuters de la fata locului.…

- S-au auzit focuri de arma in timp ce trupele se apropiau de mulțime, potrivit martorilor Reuters.Televiziunea de stat a raportat, joi, ca Banca Naționala a Kazahstanului a decis sa suspende toate instituțiile financiare. Internetul din țara este in mare parte oprit.Autoritațile din Kazahstan au declarat,…

- Kazahstanul a decretat miercuri, 5 ianuarie, stare de urgenta in toata țara, dupa ce manifestatiile declansate din cauza unei cresteri bruste a pretului la gaze si combustibil au degenerat in violente. Multimea a luat cu asalt cladiri guvernamentale, dintre care unele au fost incendiate, a informat…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a acceptat miercuri demisia guvernului dupa ce o creștere a prețului la carburanți în aceasta țara din Asia Centrala bogata în petrol a declanșat proteste în care aproape 100 de polițiști au fost raniți, transmite Reuters. Poliția a…

- Un barbat a impușcat mortal patru persoane și a ranit trei, inclusiv un ofițer de poliție, luni, in timpul unui atac armat in zona Denver, care s-a desfașurat in mai multe locuri și s-a incheiat cu uciderea suspectului de catre poliție, au anunțat autoritațile, citate de Reuters.Uciderile au inceput…

- Cel puțin doua persoane au fost ranite la Rotterdam vineri seara, dupa ce poliția olandeza a folosit focuri de arma, in urma unei demonstrații impotriva noilor restricții anti-COVID-19 care s-a transformat intr-o adevarata revolta, informeaza BBC . „O demonstrație care a inceput in aceasta seara (n.r.…

- Politia italiana a folosit simbata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a risipi sute de protestatari, care demonstrau la Roma impotriva masurii guvernului de a face certificatul verde pentru Covid-19 obligatoriu pentru toti lucratorii, transmite Reuters. Un grup de protestatari au incercat sa strapunga…