Politia din Hong Kong a arestat duminica 11 persoane pentru ''posesie de arma de foc fara permis'', cu cateva ore inaintea inceperii unei demonstratii la care sunt asteptati sa participe un numar mare de localnici, transmit Reuters si dpa.



In timpul operatiunii au fost capturate un pistol Glock si peste 100 de cartuse. Este prima data cand politia acuza ca arme de foc, care sunt strict interzise in Hong Kong, sunt confiscate pentru presupusa intentie de a folosire in legatura cu protestele izbucnite in iunie in fosta concesiune britanica.



Politia a anuntat…