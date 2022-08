Poliția din Franța încearcă să afle ce a provocat moartea unui bărbat care a fost găsit înconjurat de jucării sexuale Poliția din Franța a declanșat o ancheta cu privire la moartea unui barbat, dupa ce trupul sau a fost descoperit inconjurat de jucarii sexuale in casa. Pompierii au fost chemați la locuința barbatului din din zona Courbevoie, din Paris și l-au gasit pe acesta dezbracat pe pat, cu o punga de plastic pe cap și cu […] Articolul Poliția din Franța incearca sa afle ce a provocat moartea unui barbat care a fost gasit inconjurat de jucarii sexuale apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

