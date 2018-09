Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din China a reținut 46 de persoane care protestau violent in orașul Leiyang in cadrul unei manifestații impotriva sistemului educațional din țara, la care au participat peste 600 de persoane, relateaza Reuters, citata de Medifax.

- Barbatul arestat marti sub suspiciunea de a fi vizat in mod deliberat pietoni intr-un atac cu masina in fata parlamentului britanic este Salih Khater, cetatean britanic avand origine sudaneza care ''nu era cunoscut'' pana acum de politia londoneza si serviciul britanic de contrainformatii…

- Politia franceza cauta un barbat care a trecut cu o masina prin usile dinspre fatada unei moschei aflate intr-o suburbie a orasului Lille, nordul Frantei, a anuntat o sursa a politiei locale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Nimeni nu a fost ranit in acest incident care a avut loc in…

- Poliția federala americana a anunțat luni arestarea unui barbat, apropiat de rețeaua Al-Qaeda, suspectat ca planifica un atentat miercuri, sarbatoarea naționala a Statelor Unite, scrie AFP.

- Trei imigranti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce vehiculul in care acestia se aflau a iesit de pe o sosea din nordul Greciei si s-a rasturnat, a anuntat Politia, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Politia britanica a anunta vineri ca a arestat, in gara londoneza Charing Cross, un barbat care pretindea ca avea asupra sa o bomba, transmite Reuters. 'Un barbat care sustinea ca avea o bomba in...

- Politia londoneza a anuntat vineri ca a retinut un individ care pretindea ca detine o bomba, la gara Charing Cross, aflata in centrul capitalei Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- UPDATE – ora 19:11 O luare de ostatici era in desfasurare marti dupa-amiaza intr-un imobil din nordul Parisului, iar fortele de securitate s-au deplasat la fata locului, a precizat prefectura de politie pe Twitter, conform AFP. Conform primelor elemente, un barbat a declarat politiei ca ‘este inarmat…