Stiri pe aceeasi tema

- Un criminal periculos, care a decapitat un om cu o drujba, este liber de mai bine de 48 de ore. Nenorocirea s-a intamplat in comuna Calarasi, din judetul Dolj. Fiul victimei, plecat la munca in Spania, sustine ca tatal lui, in varsta de 57 de ani, a fost decapitat de tanarul de 25 de ani in timp ce…

- Un criminal periculos este cautat de politistii doljeni in toata țara de 36 de ore dupa ce și-a ucis prietenul, noteaza stiri.tvr.ro. Se pare ca tanarul cautat sufera de afectiuni psihice. Agresorul l-a atacat cu o drujba pe prietenul lui, un barbat in varsta de 57 de ani, cu care bause in ziua de Craciun.…

- Polițiștii din Dolj cauta un tanar cu probleme psihice care și-a omorat prietenul cu o drujba. Este vorba mai exact de Ștefanița Marcel, care este cunoscut drept Fane Macarena. Acesta a disparut dupa comiterea faptei, fiind cautat in zona dintre Bechet-Dabuleni-Damian-Ostroveni. Crima a avut loc chiar…

- Poliția din Dolj este in alerta dupa ce un tanar cu probleme psihice și-a omorat prietenul cu o drujba. Crima a avut loc in ajunul Craciunului, in comuna Calarași, iar criminalul nu a fost prins. Citește și: O noua inșelatorie a lasat zeci de romani fara bani inainte de Sarbatori Principalul suspect…

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Calarasi, judetul Dolj, acuzat ca a omorat un barbat de 57 de ani din aceeasi localitate, dupa care a fugit intr-o directie necunoscuta, este cautat de politisti.

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Calarași, județul Dolj, a fost ucis, de Craciun, de un tanar cu care a consumat alcool. Agresorul, un barbat in varsta de 25 de ani, a fugit dupa comiterea faptei și este cautat de polițiști. Potrivit Poliției Dolj, barbatul de 57 de ani a fost […] Source

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Calarași, județul Dolj, a fost ucis, de Craciun, de un tanar cu care a consumat alcool. Agresorul, un barbat in varsta de 25 de ani, a fugit dupa comiterea faptei și este cautat de polițiști.

- Parți ale corpului unei femei au fost gasite sub ferestrele unei cladiri rezidențiale cu mai multe etaje de pe strada Mareșalul Tuhacevski din Moscova. Poliția l-a reținut pe soțul in varsta de 89 de ani al rusoaicei ucise. Acest lucru a fost raportat de agenția „RIA Novosti” cu referire la Iulia Ivanova,…