Poliția din Belarus a primit aprobare să folosească arme letale împotriva protestatarilor Poliția din Belarus a primit aprobarea sa foloseasca muniție de razboi pe strazi daca va fi necesar, a anunțat luni ministrul de interne de la Minsk, afirmand ca masura a fost luata datorita „radicalizarii” protestelor, relateaza Reuters . Anunțul vine dupa ce poliția din Belarus a folosit duminica tunuri de apa și grenade asurzitoare pentru a dispersa manifestanții adunați la Minsk pentru a protesta fața de realegerea controversata a președintelui Alexandr Lukashenko, forțele de ordine efectuand de asemenea numeroase arestari. Belarusul, o fosta republica sovietica cu o populație de 9,5 milioane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul vine dupa ce politia din Belarus a folosit duminica tunuri de apa si grenade asurzitoare pentru a dispersa manifestantii adunati la Minsk pentru a protesta fata de realegerea controversata a presedintelui Alexandr Lukashenko, fortele de ordine efectuand de asemenea numeroase arestari. Belarusul,…

- Aproximativ 50 de protestatari au fost reținuți, duminica, în capitala Belarusului în urma unor confruntari cu poliția, a relatat Interfax, citând martori, scrie Reuters. Another Sunday in Minsk: pic.twitter.com/CSCUsXFiuu— NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020 Belarusul,…

- Politia a arestat sambata sute de protestatari la Minsk, la o manifestatie impotriva presedintelui Alexandr Lukasenko, a relatat un martor agentiei Reuters. Circa 2000 de manifestanti au participat la un mars prin capitala Belarus, cerand demisia sefului statului. La demonstratia de sambata au fost…

- Ucraina a calificat alegerile din Belarus ca nefiind libere sau corecte, conform ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Ucraina s-a alaturat Uniunii Europene in condamnarea alegerilor desfașurate in Belarus, in care Aleksandr Lukașenko a fost declarat invingator. potrivit Reuters. „Am pus…

- Politia anti-revolta din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le-a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a anuntat, sambata, ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii care au participat vor fi concediati, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA."Daca o fabrica nu lucreaza atunci haideti sa ii punem lacatul…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov a declarat miercuri ca nu este nevoie de mediere externa în ceea ce privește protestele din Belarus și a acuzat puterile straine ca folosesc criza sa intervina în Belarus, relateaza agențiile TASS și Interfax citate de Reuters.Lavrov a declarat…

- Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Aleksandr Lukașenko, a plecat din Belarus, la doua zile dupa scrutinul care a starnit proteste in țara. Anunțul a fost facut de ministrul lituanian de externe, care a spus ca aceasta este „in siguranța”, relateaza Reuters. Ministrul lituanian de externe a anunțat pe…