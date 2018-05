Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost arestate duminica la Erevan, capitala Armeniei, in cea de-a zecea zi de proteste impotriva numirii fostului presedinte Serj Sargsyan in postul de prim-ministru, relateaza dpa. Politia a anuntat duminica ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari au fost "evacuati…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia.…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce un camion a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . UPDATE 1: Potrivit unor informatii, trei persoane au fost ucise in…

- Un vehicul a intrat intr-un grup de oameni in orașul Muenster din vestul Germaniei sambata, ucigand cateva persoane și ranind altele, scrie Spiegel Online, citat de Reuters. O sursa din domeniul securitații a declarat Reuters ca nu poate fi exclusa varianta unui atac intenționat. UPDATE 18.02 Poliția…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing intr-un atac cu cutit comis de un barbat intr-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, intr-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a fost retinut de politisti,…