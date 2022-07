Stiri pe aceeasi tema

- O banda de barbați inarmați a intrat intr-un studio, pe platoul unde se inregistra un videoclip muzical și a violat opt ​​femei tinere care faceau parte din distribuție. Totul s-a petrecut in apropierea unui mic oraș din Africa de Sud, a anunțat poliția vineri, scrie Le Figaro.

- Poliția indiana a reținut un jurnalist pentru comentarii facute pe rețelele de socializare. Este vorba despre un critic al premierului Narendra Modi, iar jurnalistul este acuzat ca a insultat convingerile religioase. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Primarul orasului Marasesti, Valerica Chitic, a fost retinut, marti seara, pentru 24 de ore, intr-un dosar privind mai multe infractiuni, intre care folosirea functiei pentru favorizarea altor persoane, delapidare, fals intelectual, folosirea cu rea credinta a creditului societatii si grup infractional…

- Politistii ialomiteni au descins marti dimineata, 7 iunie, la locuintele mai multor suspecti de furt din Slobozia, Amara si Babadag (Tulcea). Oamenii legii vor pune in executare 11 mandate de aducere.

- Bone Ferenc, fostul profesor universitar clujean care și-a omorat iubita și a transportat-o in portbagaj pana in Bihor, la Aleșd, a fost reținut cu ajutorul a doi oradeni. ”Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, cu…

- Polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Investigații Criminale, au pus in aplicare, miercuri, trei mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar…

- Mii de persoane s-au alaturat marșurilor de 1 Mai in toata Franța, in cadrul carora au cerut majorari salariale și ca Emmanuel Macron sa renunțe la planul sau de a crește varsta de pensionare.