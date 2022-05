Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul SICE Timiș au descins, in aceasta dimineața, la Primaria Timișoara. Conform primelor informații cei cautați de anchetatori sunt primarul Dominic Fritz și viceprimarului Ruben Lațcau. Este vorba despre un dosar in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu. Vom reveni cu amanunte.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, afirma, dupa descinderile procurorilor DNA la Primaria Timisoara, ca sunt multe "dezinformari si minciuni" despre certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru societatea de termoficare Colterm si arata ca miza celor care ataca politic pe…

- Procurorii DNA Timisoara au descins, vineri, in biroul viceprimarului municipiului Timisoara, Ruben Latcau (USR). Actiunea ar putea avea loc in legatura cu situatia societatii de termoficare Colterm. Pentru care Primaria Timisoara nu a achizitionat certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, al…

- UPDATE: ” Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie. In cursul zilei de 08 aprilie 2022, ca urmare a obtinerii autorizarilor…

- Procurorii DNA Timisoara au descins vineri la Primaria Timisoara, mergand direct in biroul viceprimarului USR PLUS Ruben Latcau. Primele informatii arata ca ancheta vizeaza insolventa companiei de termoficare Colterm.

